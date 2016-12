David Bowie, una petizione per dire no alla sua morte

La morte di David Bowie ha sconvolto nel profondo i fan sparsi in tutto il mondo. Tra questi c'è anche l'italiano Andrea Natella che sulla piattaforma online charge.org ha lanciato una petizione rivolta "a Dio o chi se ne occupa" per riportare il Duca sulla Terra. L'obiettivo (che è quasi stato raggiunto) è trovare almeno 10mila sostenitori per dare corpo alla sua ambiziosa idea.

All'appello ha risposto anche il profilo Twitter di Dio (@TheTweetOfGod) che pare non avere nessuna intenzione di rimandare indietro il Duca: "Onestamente uscire con David Bowie è molto più figo di quanto pensassi!"



Per Natella - la cui canzone preferita è "Life on Mars" - la raccolta firme è un gesto simbolico per dire addio a Bowie, ma non solo. "E' un modo per pensare che la morte di David Bowie, così come quella di altre persone famose, sia come quelle dei personaggi di finzione - ha spiegato all'Indipendent - Ma volevo anche sottolineare di come possano essere inefficaci la maggior parte delle petizioni online!".