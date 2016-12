David Bowie, la famiglia ha deciso di seppelire il Duca Bianco a New York

Intanto sono già esauriti i biglietti per il concerto tributo che si terrà il prossimo 31 marzo alla Carnegie Hall nella Grande Mela. L'evento in realtà era stato organizzato prima della sua morte ma adesso avrà tutto un altro sapore. Gli artisti già confermati che si esibiranno sono The Roots, Mountain Goats, Cyndi Lauper, Perry Farrell, Jakob Dylan, Ann Wilson delle Heart. Data l'elevata richiesta, l'organizzazione sta prendendo in considerazione la possibilità di trasmettere l'evento in diretta televisiva.



Altre novità riguardano lo show off Broadway "Lazarus", in cui vengono usate le musiche di Bowie. Si parla già di un possibile approdo dello spettacolo a Londra dopo la fine delle date a New York.