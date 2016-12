6 gennaio 2015 Napoli, oltre 50mila fan di Pino Daniele al flash mob in piazza del Plebiscito Una folla di napoletani di ogni età intonano le sue canzoni: "Je so' pazzo" e "Napul'è" sono quelle che vanno per la maggiore. Candele e cellulari per l'omaggio al cantante. Il sindaco: "Evento unico" Tweet google 0 Invia ad un amico

08:50 - Sono almeno 50mila le persone accorse in piazza a Napoli per rendere omaggio a Pino Daniele, stroncato da un infarto. Piazza del Plebiscito è gremita di persone che si sono incontrate per il flash mob partito dalla rete. In piazza sono state esposte la chitarra dell'artista e alcune sue fotografie. Napoletani di ogni età intonano le sue canzoni: "Je so' pazzo" e "Napul'è" sono quelle che vanno per la maggiore.

In fondo alla piazza, già gremita dalle 20, sono stati affissi tre striscioni: "Solo tu per sempre", "Dopo te nisciuno più" e "Ciao guaglio".



I cellulari illuminano la piazza - dove è intervenuto anche il sindaco - ma c'è anche chi ha acceso delle candele. "Non conoscono limiti di anni le sue canzoni" dice una donna di 58 anni che racconta di aver seguito il cantante fin dai primi passi. La piazza intonano anche altri brani famosi come "Nero a metà".



Sindaco: "Abbraccio di 100mila in piazza" - "Una partecipazione enorme, almeno in 100mila, per il flash mob per Pino Daniele in piazza del Plebiscito - dice il sindaco di Napoli de Magistris - dove c'erano persone di ogni età. E' un fatto molto significativo che si possano celebrare i funerali anche qui, l'abbraccio di stasera è stato unico; Napoli doveva dargli il saluto nella 'sua' piazza".