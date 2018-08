The Bpm Festival: ballo di fine estate tra musica, mare e paesaggi mozzafiato

Mancano poco più di due settimane dall'atteso ritorno in Europa del The Bpm Festival , uno dei maggiori festival di musica elettronica, che, dopo aver lasciato il Messico per motivi di sicurezza, sbarca dal 20 al 23 settembre, per il suo secondo anno di seguito, sulla splendida costa dell' Algarve , in Portogallo. Oltre 145 dj suoneranno a Portimao e Lagoa per la gioia degli appassionati della club culture.

Art Department, Apollonia, Carl Craig, Chus & Ceballos, Danny Tenaglia, Hector, Josh Wink, Lauren Lane, Lee Burridge, Loco Dice, Nastia, Paco Osuna, Seth Troxler e molti altri artisti si daranno il cambio sulla consolle del Bpm davanti allo splendido mare delle coste dell'Algarve. Sarà il debutto al festival, invece, per Marco Carola, Mark Knight, Nicole Moudaber, The Martinez Brothers, Wolf + Lamb.



Saranno quattro giorni e notti di elettronica di qualità per gli amanti della musica house e techno da godersi in 8 distinti locali tra club e location in spiaggia. Tra un mix e l'altro sarà possibile godere delle bellezze paesaggistiche formate da grotte, cave, scogliere calcaree e fare tuffi nell'acqua cristallina in piena libertà. L'occasione per concludere al meglio la stagione estiva dei festival.





Lineup:



ACID MONDAYS

ALAN FITZPATRICK

ALBUQUERQUE

ALEX KENNON

ALI

AMIR JAVASOUL

ANDRADE

ANDRE BULJAT

ANDREA OLIVA

ANIMAL & ME (LIVE)

ANNA TUR

APOLLONIA

ART DEPARTMENT

BARAC

BEHROUZ

BILL PATRICK

BLANCAh

BORIS

BORIS WERNER

CAIN

CALEB CALLOWAY

CALI LANAUZE

CALVIN CLARKE

CARL CRAIG

CARLO LIO

CARLOS CHAPARRO

CHAD ANDREW

CHRIS LIEBING

CHUS & CEBALLOS

CONTI & LEO

CRUZ

CUARTERO

CUKY

D'JULZ

DA VID

DANNY SERRANO

DANNY TENAGLIA

DARIUS SYROSSIAN

DAVID BERRIE

DAVID GTRONIC

DAVIDE SQUILLACE

DAVINA MOSS

DENNIS CRUZ

DJ DEP

DJ V

DJ VIBE

DUSTY CARTER

EGBERT (LIVE)

EMANUEL SATIE

FER BR

FRANCISCO ALLENDES

FRANKY RIZARDO

GONÇALO

GUSTA-VO

GUTI (LIVE)

HECTOR

HECTOR COUTO

HUGO BIANCO

II FACES

INGI VISIONS

JAMIE JONES

JAMIE LIE A KWIE

JAVIER CARBALLO

JEAN PIERRE

JESSE CALOSSO

JOEY DANIEL

JOHN ACQUAVIVA

JOSH WINK

JULIAN ALEXANDER

JULIAN JEWEIL

JULIEN LORETO

KENNY GLASGOW

KINNERMAN

KYLE HALL

LAUREN LANE

LAUREN LO SUNG

LEE BURRIDGE

LEE CURTISS

LEO POL (LIVE)

LEON

LIL' LOUIS

LOCO DICE

LUCIANO

LUIGI MADONNA

MAGAZINO

MAHER DANIEL

MAHONY

MANDANA

MAR-T

MARCO CAROLA

MARK KNIGHT

MATT TOLFREY

MATTEO GATTI

MATTHIAS TANZMANN

MAX CHAPMAN

MICHELANGELO

MISS SHEILA

MOLLY

MR. G (LIVE)

NASTIA

NATHAN BARATO

NEVERDOGS

NIC FANCIULLI

NICK CURLY

NICK MONACO

NICOLA BERNARDINI

NICOLE MOUDABER

NITIN

NO REGULAR PLAY (LIVE)

NOUR

OSCAR L

OXIA

PACO OSUNA

PAPA LU

PEGGY GOU

PETE ZORBA

PILLOWTALK (LIVE)

PIRATE COPY

POPOF

RAFA BARRIOS

RANDALL M

RHOOWAX

RICHIE HAWTIN

RONY SEIKALY

RYAN CROSSON

SAMMY DEE

SAMUEL DEEP

SEBASTIAN LEDHER

SECONDCITY

SERGE DEVANT

SETH TROXLER

SHAUN REEVES

SKIZZO

STACEY PULLEN

STEFANO NOFERINI

TECHNASIA

THE LEGEND

THE MARTINEZ BROTHERS

THE MEKANISM

TOBI NEUMANN

UNER

VICTOR CALDERONE

wAFF

WILLIAM DJOKO

WOLF + LAMB

YAYA

+ MORE TO BE ANNOUNCED!



Per info e ticket: www.TheBPMFestival.com