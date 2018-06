28 giugno 2018 15:56 Home Festival, 90 artisti in 5 giorni: Prodigy, Alt-J e Caparezza tra i protagonisti Presentata la nona edizione della manifestazione di Treviso che attende centomila persone da tutta Europa

Da mercoledì 29 agosto a domenica 2 settembre torna Home Festival, l’unico appuntamento in Italia capace di confrontarsi con i festival europei come lo Sziget o il Tomorrowland. Novanta artisti annunciati e otto palchi pronti ad accoglierli in cinque giorni nell'ex Dogana di Treviso, con una programmazione che vedrà tra i protagonisti The Prodigy, Alt-J, White Lies, Prozac+, Caparezza, Cosmo.

Il festival, di cui Tgcom24 è media partner, sarà ancora una volta non soltanto un insieme di palchi sui cui si esibiscono band, ma una Casa, che si sviluppa su un'area di 95.000 metri quadri. Una Casa dove passare una vacanza e vivere un'esperienza totale che inizia al pomeriggio tra le bancarelle, installazioni artistiche, reading e dibattiti, per arrivare verso sera dove si mangia, si beve, si balla e ci si diverte, fino alla notte dove si dorme in tenda in camping.



Si partirà con il Day 0, mercoledì 29 agosto, l’opening ufficiale Aperol Spritz@Home, che vedrà l'esibizione di Ermal Meta, reduce dalla vittoria a Sanremo (in coppia con Fabrizio Moro) e dalla partecipazione all’Eurovision Contes, e Le Vibrazioni. Home Festival 2018 inizia ufficialmente il 30 agosto, con il Day 1 e l’alternative rock degli Alt-J, vincitori del prestigioso Mercury Prize. Protagonista anche il post punk dei White Lies e le sonorità alternative rock dei The Wombats.





Per il Day 2 di venerdì 31 agosto faranno il loro ritorno a Treviso The Prodigy. Il trio britannico simbolo della rave generation degli anni Novanta potrebbe riservare delle sorprese proprio per la data, visto che sono attualmente in studio per incidere nuovo materiale. Headliner saranno anche i californiani Incubus con il loro crossover tra rock, metal e rap. A 20 anni da "Acido Acida" e a 13 dal loro ultimo live, i Prozac+ si ripresenteranno al pubblico (ma solo per due appuntamenti).



Il Day 3 di sabato 1 settembre sarà dedicato al ballo. La star sarà il dj e produttore Eric Prydz. Nella stessa sera Afrojack (secondo dj al mondo ad aver avuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame) oltre ai nostrani Cosmo e Dark Polo Gang.



Si chiude domenica 2 settembre con il Day 4 che verrà infiammato da Caparezza che dopo i 20 sold out del tour nei palazzetti, arriva a grande richiesta "at Home". A condividere lo stesso palco ci sarà Francesca Michielin, che termina il tour estivo di 2640 con uno speciale appuntamento, e Motta.