Da Marilyn Manson a Martin Garrix, arriva il Milano Summer Festival

Martedì 19 giugno, con l'unica data in Italia di Marilyn Manson, comincia la seconda edizione del Milano Summer Festival all'Ippodromo Snai San Siro, che prosegue fino a fine luglio con 12 appuntamenti. Dopo Manson sono attesi Carlos Santana (28 giugno), Martin Garrix (il 29, unica data in Italia), Caparezza (3 luglio), Iron Maiden (9), Alice In Chains (10), Justice e MGMT (il 17, unica data in Italia), Chemical Brothers con i 2manyDJs (20), Jethro Tull (21), Alanis Morissette (23), per finire il 27 luglio con Robert Plant & the Sensational Space Shifters.