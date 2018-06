Kappa FuturFestival, da Apparat a Fatboy Slim a Torino

Con il doppio sold out dello scorso anno (45.000 presenze nei due giorni), torna il Kappa FuturFestival in programma per sabato 7 e domenica 8 luglio 2018 da mezzogiorno a mezzanotte al Parco Dora di Torino. Il festival si conferma punto di riferimento per gli amanti della musica house, dance e techno, un appuntamento per tutti gli appassionati di club culture che anche quest'anno accorreranno nel capoluogo piemontese da tutto il mondo grazie a un cartellone che inanella nomi cruciali a livello internazionale. Ci saranno tra gli altri Fatboy Slim, Apparat, Derrick May, Luciano, Motor City Drum Ensemble, Timo Mass, Robert Hood, Stacey Pullen, Jackmaster e una compagine italiana guidata da Dj Tennis, Ilario Alicante, Joseph Capriati, Marco Carola, Marco Faraone e Ralf.