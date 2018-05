Cannes 2018, Blanchett e Scorsese sottobraccio aprono il Festival

Cannes 2018, Cate Blanchett e Martin Scorse danno il via al Festival IPA 1 di 33 IPA 2 di 33 IPA 3 di 33 IPA 4 di 33 IPA 5 di 33 IPA 6 di 33 IPA 7 di 33 IPA 8 di 33 IPA 9 di 33 IPA 10 di 33 IPA 11 di 33 IPA 12 di 33 IPA 13 di 33 IPA 14 di 33 IPA 15 di 33 IPA 16 di 33 IPA 17 di 33 IPA 18 di 33 IPA 19 di 33 IPA 20 di 33 IPA 21 di 33 IPA 22 di 33 IPA 23 di 33 IPA 24 di 33 IPA 25 di 33 IPA 26 di 33 IPA 27 di 33 IPA 28 di 33 IPA 29 di 33 IPA 30 di 33 IPA 31 di 33 IPA 32 di 33 IPA 33 di 33 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Si è aperta a Cannes la 71.ma edizione del Festival del cinema. Mattatori della serata sono stati Cate Blanchett, presidente della giuria, e Martin Scorsese, ospite d'onore. leggi tutto

Un'apertura di segno femminile, come giusto che fosse visto che il sottotema di questa edizione è l'empowerment delle donne, al gap di genere nel mondo dello spettacolo, ma affrontata con leggerezza. Niente proclami o dichiarazioni femministe e nemmeno spillette evocative del movimento "Times's up" e ".metoo" sul red carpet.



Sincronizzati nella voce, sottobraccio, Scorsese e la Blanchett, abito nero castigato davanti e con scollo abissale sulla schiena, hanno dichiarato aperto il Festival al termine di una breve cerimonia condotta dall'attore francese Eduard Baer e che ha preceduto la proiezione in anteprima mondiale (anche per gli oltre 4.000 accreditati stampa) del film "Todos lo sabem" ("Tutti lo sanno") di Ashgar Farahdi con protagonisti gli spagnoli Penelope Cruz e Javier Bardem, uniti anche nella vita privata.



"Sono profondamente onorata di questo incarico, di passare giorni a discutere con questi talenti che sono qui in giuria con me, a fare discorsi sulla creatività. Le nostre attese, le nostre preoccupazioni le lasciamo fuori dalla porta, non resta che accalorarci sui film che ci apriranno il cuore", ha detto la Blanchett omaggiata dal festival con un video di montaggio con le interpretazioni più belle di una carriera decollata giusto 20 anni fa con l'incredibile "Elizabeth" di Shekhar Kapur.



In giuria, vicino a lei, l'"enfant prodige" Kristen Stewart in abito nero a vocazione rock come nel suo stile e capelli raccolti in trecce, Lea Seydoux in bianco lungo trasparente, Ava Du Vernay, Khadja Nin, Denis Villeneuve, Robert Guediguian, Chang Che, Andrey Zvyagintsev. In platea si riconoscevano tra i tanti Julianne Moore in rosso fuoco, Benicio Del Toro, Chiara Mastroianni, Costa Gavras, Isabelle Adjani.