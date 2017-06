David Lynch strega Cannes: "Twin Peaks viveva nel mio subconscio"

Dalla Loggia Nera al red carpet del Festival di Cannes 2017 . Sulla Croisette è sbarcato David Lynch per presentare la nuova stagione del suo cult tv "Twin Peaks" , rinato, 25 anni dopo. "L'unico modo per spiegare questo mio ritorno è l'amore che ho per quell'universo. Forse era rimasto nel mio subconscio". Il regista ha stupito tutti rivelando di non aver nessuna voglia di mollare con il cinema: "Continuerò a lavorare: sono state solo interpretate male alcune mie parole".

Il regista di Mulholland Drive ha raccontato a Cannes: "So che ci sono molte teorie su Internet su un follow-up previsto 25 anni fa, ma non è vero. Abbiamo gradualmente creato diciotto episodi che, dal nostro punto di vista, costituiscono un film di diciotto ore diviso in diciotto parti. Tutto qui. Non abbiamo avuto alcun problema nel ritornare ad immergerci nel mondo di Twin Peaks. Lavorare nuovamente sulla serie era per me un lungo viaggio meraviglioso e piacevole, dall'inizio alla fine".



Il cast riunisce più di 200 attori, tra cui Kyle MacLachlan, Mädchen Amick, Sherilyn Fenn, Sheryl Lee, James Marshall e David Duchovny e volti nuovi come Naomi Watts, Amanda Seyfried, Monica Bellucci e Tim Roth. Ma questo "affollamento" per Lynch non è un problema: "La sfida più grande che dobbiamo affrontare come artisti è costruire ogni cosa del nostro lavoro nel migliore dei modi possibile e mai deviare dall'obiettivo finale. E poi - conclude - la trama di questa storia ha bisogno di un cast grande".