Gianna Nannini, la "Meravigliosa Creatura" compie 60 anni e ne festeggia 40 di carriera

Nata a Siena il 14 giugno 1956 per le scelte fuori dagli schemi Gianna ha avuto una predilizione sin da giovanissima. A 12 anni era già iscritta al conservatorio e aveva già deciso che la musica sarebbe stata la sua vita. A 18 debuttava assieme ai Flora Fauna e Cemento, dopo essere stata “scoperta” da Mara Maionchi e Claudio Fabi e dopo aver detto "addio" all'azienda di famiglia, titolare di un celebre marchio di prodotti da pasticceria.

Una vita vissuta nel nome del rock. E delle scelte controcorrente, nel lavoro come nella vita. Molto vicina ai movimenti femministi, una maternità a 54 anni da single, una laurea in Lettere e filosofia ottenuta nel 1994 all'Università di Siena e poi tanti, tanti dischi "disallineati" e cantati a squarciagola con quella voce e quello stile non proprio ispirati al bel canto, come da tradizione ed entrati ormai nella storia del costume del nostro Paese.



Da "Bello e impossibile" a "Meravigliosa Creatura", "Un'estate italiana", "Sei nell'anima". Oppure California con lo “scandaloso” singolo America, Latin Lover, Puzzle con Fotoromanza. Ironica, scandalosa (nel 1990 intitola un album proprio Scandalo) ed eclettica. Nella sua carriera ci sono anche la partecipazione al film di Salvatores "Sogno di una notte di mezza estate" e a un'edizione dell'Opera da Tre Soldi con Sting e Jack Bruce, la scrittura di "Pia come la canto io", un'opera ispirata a Pia de Tolomei e la firma di "Colpo di fulmine", il brano che ha vinto a Sanremo nel 2008 cantato da Gio' di Tonno e Lola Ponce, la partecipazione alla registrazione della canzone incisa da quasi tutte le star italiane per raccogliere fondi per la ricostruzione dell'Aquila dopo il terremoto, un'infinita' di collaborazioni comprese in un arco che va da Mara Redeghieri degli Ustmamo' ad Andrea Bocelli a Ian Gillan, Francesco De Gregori, Dave Stewart, Tiziano Ferro. Per quest'anno ha pubblicato un nuovo singolo, "Vita nuova", e una raccolta di successi mentre si prepara a tornare in tour come sempre in nome del rock.