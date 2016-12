Bud Spencer e Terence Hill, la coppia d'oro del genere fagioli e cazzotti

Una coppia da 18 film, con incassi stellari al cinema e ascolti che si moltiplicano a ogni replica televisiva. Carlo Pedersoli e Mario Girotti si incontrarono per la prima volta sul set del film "Dio perdona... io no!" del 1967. Alla presentazione in locandina del film fu suggerito ai due attori di cambiare i propri nomi, perché ritenuti "troppo italiani" per poter sfondare a livello internazionale: fu così che nacque la coppia Bud Spencer e Terence Hill.