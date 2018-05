Locus Festival 2018, Baustelle, James Holden e Ghemon tra i protagonisti

La quattordicesima edizione del Locus Festival celebra la musica come linguaggio universale. Presentato il calendario degli appuntamenti della manifestazione che si svolgerà dal 7 luglio all'11 agosto a Locorotondo e che vede molti nomi interessanti del panorama internazionale (James Holden & Animal Spirits, GoGo Penguin, Floating Points, The Comet is Coming) al fianco di quelli italiani (Baustelle, Cosmo, Ghemon).