Miley Cyrus, sideboob sospetto su Instagram

Sotto la giacca niente per Miley Cyrus, che su Instagram ha sfoggiato un sideboob mozzafiato e "lievitato". La popstar in passato si è mostrata spesso in topless, ma mentre prima il seno era a coppa di champagne, negli ultimi tempi è apparso più florido e pieno del solito. Merito di un ritocchino o di qualcos'altro? Da qualche anno Miley ha cambiato radicalmente il suo stile di vita, rinunciando ad alcol e droghe per amore dello storico fidanzato Liam Hemsworth. E ora che ha finalmente messo la testa a posto si mormora che sia anche pronta a diventare mamma. Che sia il primo segnale di una dolce attesa?