Keanu Reeves sanguinante sotto la pioggia, ma solo per finzione

Ferito, sanguinante e sotto una pioggia scrosciante. E' un Keanu Reeves dal volto particolarmente teso quello impegnato sul set di "John Wick 3". A New York, più precisamente nella downtown di Manhattan, l'attore sta lavorando alle riprese del terzo capitolo della saga che racconta le gesta di uno dei più abili sicari del grande schermo, iniziata nel 2014. Per vederlo all'opera però bisognerà aspettare: la data di uscita della pellicola nei cinema statunitensi è stata fissata per il 17 maggio 2019.