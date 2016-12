Argentina, in arrivo il film su Papa Francesco

Il film, una coproduzione argentino-spagnola, sarà girato in Argentina, Italia e Germania, e racconterà la vita di Jorge Mario Bergoglio dalla sua infanzia all'elezione al soglio pontificio, attraverso un flusso di flashback e flashforward, durante il viaggio per Roma in attesa della fine del conclave."Più che una biografia istantanea che riporta i fatti principali - ha dichiarato a Variety Agresti - sono interessato a mostrare l'interiorità di questa persona così singolare, la sua decisione di seguire la sua vocazione e come abbia associato fede e ragione dopo aver studiato per 14 anni come gesuita, prima di essere ordinato sacerdote".