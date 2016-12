E' morto Tonino Accolla, la voce delle star

foto LaPresse Correlati Ecco a chi ha prestato la voce 17:06 - E' morto a 64 anni al Policlinico Gemelli di Roma, dopo una lunga malattia, l'attore teatrale e televisivo Tonino Accolla. Ha prestato la voce a Eddie Murphy, Mickey Rourke, Kenneth Branagh, Homer Simpson e ad altri celebri personaggi. E' stato anche direttore di doppiaggio dal kolossal "Titanic" a "Braveheart" ai maggiori successi cinematografici degli ultimi 30 anni. - E' morto a 64 anni al Policlinico Gemelli di Roma, dopo una lunga malattia, l'attore teatrale e televisivo. Ha prestato la voce ae ad altri celebri personaggi. E' stato anche direttore di doppiaggio dal kolossal "Titanic" a "Braveheart" ai maggiori successi cinematografici degli ultimi 30 anni.

Tra i tanti riconoscimenti ricevuti nella carriera anche il Nastro d'argento per il miglior doppiaggio eseguito nel 1991 per la parte dell'attore Kenneth Branagh in "Enrico V". Zio della doppiatrice Natalia Accolla, lascia un figlio, Lorenzo, che ha seguito le orme paterne e anche lui oggi è doppiatore.



Originario di Siracusa, 64 anni, Tonino Accolla era noto al grande pubblico per aver doppiato Eddie Murphy in quasi tutta la filmografia del comico afroamericano. Il connubio con l'attore, però, si è interrotto con il film "Tower Heist - Colpo ad alto livello" del 2011. Accolla viene sostituito da Sandro Acerbo e Eddie Murphy perderà (in Italia) il suo marchio di fabbrica: la sua celebre risata. Tra i personaggi a cui ha prestato la sua voce, va ricordato anche Homer nella versione italiana dei "Simpson". Nella stessa serie tv animata è stato direttore del doppiaggio della maggior parte degli episodi trasmessi in Italia.



Ma il suo successo è dovuto anche al doppiaggio di molte tra le star hollywoodiane più in voga: da Tom Hanks a Mickey Rourke, da Hugh Grant a Jim Carrey, passando per Ben Stiller, Tim Curry e Gary Oldman ("Lèon" e "Il quinto elemento"), nonché il personaggio Timòn nei film d'animazione della serie "Il Re Leone" e Mike nel film "Monsters & Co". Ha inoltre prestato la sua voce a Mushu nel film "Mulan 2" del 2004. E' stato direttore del doppiaggio di vari film fra cui "Borat", "Hot Shots!", "Il Silenzio degli Innocenti", "Braveheart", "Crush", "Titanic" e "Avatar".