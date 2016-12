Macaulay Culkin è vivo e vegeto a Parigi

12:01 - Di Macaulay Culkin, ex amatissimo bimbo prodigio di "Mamma ho perso l'aereo", si è detto di tutto. Le ultime voci fino ad un anno fa dicevano che fosse malato e in fin di vita. Il portavoce dell'attore si è sempre affrettato a smentire tutto. Macaulay è riapparso in forma a Parigi durante una visita di piacere e lavoro. La star del cinema spesso non si fa vedere in giro e questa occasione è stata ghiotta per i paparazzi che l'hanno circondato.

E' pur vero che Macaulay Culkin ha avuto dei seri problemi con droga e alcol, una situazione sentimentale burrascosa e tutto sommato non ha saputo gestire la grande popolarità che l'ha travolto da piccolino. Il suo ultimo film risale al 2007 "Sex & Breakfast" mentre ha partecipato a due serie tv: "Kings" e "Robot Chicken" fino al 2010. Poi il silenzio assoluto e qualche rara paparazzata in cui è apparso magrissimo al limite dell'anoressia. Da qui le voci su una grave malattia poi prontamente smentite.