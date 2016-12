Vasco Rossi, il gladiatore rock che ha sconfitto la pioggia a San Siro

09:21 - Come un gladiatore nella sua arena, in questo caso lo stadio San Siro di Milano dove si è esibito per la 21esima volta nella sua carriera, Vasco Rossi ieri sera ha dato il via al primo dei quattro eventi milanesi Live Kom 014. Voce cristallina, in gran forma per un grande show di due ore e mezza con 25 brani, il Komandante ha sfidato la pioggia prevista davanti ai fan in delirio. Magnetico e ironico sul palco, il miglior Vasco degli ultimi anni.

Dopo le tre date sold out allo Stadio Olimpico, Vasco è tornato nella sua Scala del rock dove si esibisce dal 1990, poi doppio sold out nel 1995, triplo nel 1996, doppio nel 2004, 2007 e 2008 e infine quattro "tutto esaurito" nel 2011.



Lo show è iniziato alle 20.45 con “Gli spari sopra” e l’apparizione del rocker con giubbotto oro metallizzato, jeans e scarpe da ginnastica. L’atmosfera si scalda subito e via via la scaletta procede spedita con l’acceleratore sul rock duro con “Muoviti”, “Qui si fa la storia”, “La fine del millennio” e arriva "Vivere", la ballad cantata all’unisono coi fan. Nel frattempo Vasco saltella felice come un bambino, ammicca alle file davanti, trascina su una scenografia semplice senza troppi fronzoli, caratterizzata da due giganti “V” e una passerella della stessa forma che entra letteralmente nel prato. Il cantautore scherza spesso con la sua band come in “Come stai” quando parla e canta con il bassista Claudio Golinelli (Il Gallo) in un simpatico siparietto. Nella seconda parte del concerto si accendono i laser in “Sballi ravvicinati del terzo tipo”, applauditissime “Stupendo”, “Un senso”, “Siamo soli” e tra i bis non poteva mancare “Sally” in una versione sempre più intima ed emozionante. Poi gli ultimi tre brani sono “Siamo solo noi”, “Vita spericolata” e “Albachiara”. Plauso al bravissimo batterista Will Hunt, preso “in prestito” dagli Evanescence.



Insomma Vasco è ritornato più carico che mai, dopo le varie e note vicissitudini legate alla sua salute, il rocker ha ripreso in mano la sua vita e ancora una volta sul palco ha dimostrato di essere come un gatto, ossia di possedere sette vite alla faccia di chi ha sempre sostenuto che prima o poi avrebbe “mollato” il colpo . Si replica il 5, il 9 e il 10 luglio a San Siro. Poi una vacanza breve perché il Komandante dovrà presentare il nuovo album di inediti al Medimex di Bari il 31 ottobre, a tre anni di distanza da “Vivere o niente”. Naturalmente seguirà un altro tour ma con una scaletta totalmente diversa. Perché si sa, a Vasco piace sempre stupire.