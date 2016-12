27 giugno 2014 Shia LaBeouf è stato arrestato per minacce a pubblico ufficiale L'attore fumava in un teatro ma i poliziotti lo hanno invitato a smettere Tweet google 0 Invia ad un amico

08:49 - La star del discusso "Nymphomaniac", Shia LaBeouf, ha movimentato una tranquilla serata a teatro per assistere al musical "Cabaret". L'attore è stato arrestato dalla polizia per minacce a pubblico ufficiale dopo che era stato invitato a spegnere la sigaretta mentre si trovava nel teatro Studio 54 a Broadway. Altri testimoni hanno riferito che LaBeouf aveva atteggiamenti bizzarri: a una signora ha rubato una fragola dal piattino dell'aperitivo.

Insomma nessun atteggiamento però che potesse ricondurre a uso di sostanze stupefacenti. Shia LaBeouf era andato ad assistere al musical perché recitava la sua amica Michelle Williams ma non è riuscito a vedere neanche il primo atto a causa dei problemi avuti con la polizia. In ogni caso l'attore non è la prima volta che viene notato per la sua irruenza, recentemente ha filmato due ragazze ubriache ma si è scatenata una rissa che ha causato un occhio nero a LaBeouf.