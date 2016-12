25 agosto 2014 Mtv Video Music Awards: Miley porta a casa i premi, Beyoncé gli applausi del pubblico Serata di gala a Los Angeles. Per la Cyrus quest'anno niente provocazioni ma il premio per il miglior video ritirato per lei da una senzatetto. Il pepe alla serata lo ha messo Nicki Minaj Tweet google 0 Invia ad un amico

11:00 - Serata di gala per la musica al Forum di Los Angeles, dove è andata in scena l'edizione 2014 degli Mtv Video Music Awards. Se l'anno scorso Miley Cyrus aveva fatto scandalo con il suo twerking sul palco, quest'anno niente esibizione per lei ma premio come miglior video dell'anno per "Wrecking Ball". Sul palco la regina però è stata Beyoncé, con tanto di riconciliazione pubblica con marito e figlia.

Lo scettro della provocazione è passato nelle mani di Nicki Minaj, con la sua interpretazione di "Anaconda", che ha aperto lo show, nella quale cantante ha mimato un rapporto con un'altra ballerina mascherata da serpente e ha contemporaneamente dato prova di grande controllo dei suoi glutei. In altro balletto la Minaj poi ha dovuto fronteggiare un imprevisto (?) guaio con il vestito, laceratosi sul davanti al punto da costringerla a tenerlo insieme con le mani.



Miley dal canto suo, premiata per "Wrecking Ball", ha vestito per una sera i panni della ragazza impegnata lasciando che un giovane, ma attraente e molto pop, senzatetto ritirasse il premio e lanciasse un messaggio in sua vece: "Da oggi se volete cambiare le cose e aiutare i giovani homeless andate sul sito di Miley, con cui cambieremo il mondo e aiuteremo i bisognosi. Ho pulito le vostre stanze, sono stato una comparsa nei vostri film, nelle vostre vite, ma ho gli stessi vostri sogni", ha detto il giovane.



Una serata di grande spettacolo ma, tutto sommato, senza gli scandali e i colpi di scena che avevano caratterizzato molte edizioni passate. A parte l'appello per i senzatetto della Cyrus, temi seri hanno fatto capolino con più di un riferimento al dramma tutto delle rivolte di Ferguson, dove un giovane di colore è stato ucciso senza apparenti ragioni dalla polizia. Sul palco si sono alternati i gruppi e i cantanti più alla moda del momento, dai Maroon 5 a Taylor Swift, passando da Ariana Grande a Sam Smith.



Per quanto riguarda i premi, Beyoncè e Iggy Azalea si erano presentate con otto nomination a testa ma si sono aggiudicate solo e rispettivamente il premio onorario Michael Jackson Video Avangard l'una e il premio per il migliore video Pop, con Ariana Grande, l'altro, con la canzone "Problem". Beyoncè in compenso ha lasciato tutti a bocca aperta con la sua performance e in più ha voluto spazzare pubblicamente le recenti voci di crisi coniugale presentandosi sul palco felicemente abbracciata a Jay Z, con in braccio la loro bambina Blue.



L'award per il migliore video maschile è andato a Ed Sheeran, con "Sing", mentre quello per il video femminile se lo è aggiudicato Katy Perry, con il video del brano "Dark Horse". Successo anche per Drake, che con Hold on, ha conquistato il premio per il migliore video hip hop e successo anche per la giovane Lorde che con il video di "Royals" si è aggiudicata il suo Moonman award nella categoria migliore video rock. Spazio tra i premiati anche per il gruppo al femminile Fifth Armony, che con "Miss movin on", si è aggiudicato il titolo di "Artist to watch", quello riservato alle giovani promesse.