Emma live strega Copenaghen

18:19 - Emma è volata a Copenaghen per l'Eurovision Song Contest, dove il 10 maggio canterà "La mia città". Dopo essere stata la star del red carpet con abito lungo di pizzo, accompagnata dalla delegazione italiana, la cantante ha tenuto un concerto esclusivo al Club Lille Vega, accolta con applausi ed entusiasmo. Emma ha presentato sette brani del suo repertorio.

La scaletta dello show si è aperta con "Amami" e a seguire tutti gli altri successi come "Schiena", "Trattengo il fiato", "Dimentico tutto", "L'amore non mi basta", "Calore" e "La mia città".



Una volta terminato il suo impegno a Copenaghen Emma si preparerà per il suo tour "Emma Limited Edition" che partirà il 7 luglio dall’Arena di Verona e via via le altre tappe l’11 luglio al Lucca Summer Festival di Lucca, il 19 luglio all’Hydrogen Festival di Padova-Piazzola Sul Brenta, il 22 luglio al Parco Gondar di Gallipoli (Lecce), il 26 luglio al Teatro Antico di Taormina (Messina) e infine il 28 luglio all’Arena Flegrea di Napoli.