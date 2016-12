1 gennaio 2015 "I Cavalieri dello Zodiaco" al cinema, il 2015 inizia nel segno della leggenda Esce nelle sale italiane l'8 gennaio il film "La leggenda del grande tempio", dove il celebre anime di culto viene rivisitato con una straordinaria animazione in Cgi Tweet google 0 Invia ad un amico

07:30 - A inizio anno tengono banco sempre i segni zodiacali per la corsa all'oroscopo dei prossimi 12 mesi. In questo caso invece non si tratta di astrologia ma dei Cavalieri dello Zodiaco, una delle serie animate giapponesi più amate di sempre i cui personaggi ora tornano nel film realizzato in Cgi "La leggenda del grande tempio", nelle sale italiane dall'8 gennaio.

Dopo il grande successo di "Capitan Harlock", uscito il 1° gennaio 2014 conquistando il boxoffice italiano, anche il 2015 si apre quindi nel segno di una "saga di culto" dell'animazione anni 80. Il film diretto da Keiichi Sato ridisegna in computer generated images i personaggi di Pegasus, Sirio, Crystal, Andromeda e Phoenix, in questa avventura pronti a tutto per difendere la giovane Lady Isabel dalla minaccia del Grande Sacerdote e dei suoi fedeli Cavalieri d'Oro.



Con il suo mix inedito e vincente di ingredienti (segni zodiacali, mitologia greca e coraggio) la serie, apparsa nel 1985, ha subito conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Sin dal principio quello dei Cavalieri dello Zodiaco non è stato un semplice cartoon, ma un universo che ha appassionato più generazioni e che ora potranno ritrovare i propri eroi riletti in chiave moderrna.