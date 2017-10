QVC presenta QVC NEXT / The Fashion Edition

QVC, la piattaforma di shopping multimediale, celebra la Vogue Fashion Night Out con un’iniziativa speciale che ha l’obiettivo di sostenere i giovani nuovi talenti. Il nuovo programma, QVC next/The Fashion edition offrirà agli stilisti emergenti l’opportunità concreta di avere un canale distributivo multimediale, attraverso cui promuovere e vendere le proprie collezioni.

Grazie allo storytelling, che rende vincente il format di QVC in Italia e nel mondo, le imprese emergenti hanno la possibilità di raccontare la propria storia e quella dei propri prodotti direttamente al pubblico. QVC NEXT affiancherà quindi le giovani imprese monitorando e fornendo feedback istantanei sui risultati business e sul gradimento dei prodotti , fornendo cosi un market test immediato.



Creatività, innovazione e talento sono le qualità che contraddistinguono i primi due fashion brand emergenti presentati durante l’evento a Palazzo Morando, con madrina d’eccezione Filippa Lagerback. Luci puntate quindi su due talentuosi brand del Made in Italy: Alcoolique e Quattromani.

Rocco Adriano Galluccio, designer di Alcoolique, nella capsule collection ideata per QVC gioca con i colori e i tessuti, creando dei collage dal gusto cosmopolita e contemporaneo. Nella collezione Quattromani, invece, trapela l’amore dei due stilisti, Massimo Noli e Nicola Frau, per la loro amata Sardegna da cui si lasciano ispirare per i decori e le stampe.