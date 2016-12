Oisho Yoga Day

Dopo Barcellona, Madrid e Shangai, Milano accoglie gli yoga-lovers e il Palazzo del Ghiaccio si trasforma in una grande area di benessere e di meditazione.

La manifestazione “Yoga Day”, sponsorizzata dal brand Oysho, ha l’obiettivo di promuovere uno stile di vita healty che metta in armonia la psiche e il corpo. Una lezione intensiva che si rivolge non solo ai veterani del settore ma anche a chi ha bisogno di un’oasi di pace per ritrovare se stesso.

La masterclass è guidata dall’insegnante di fama internazionale Anna Inferrera, il cui intento è animare le zone urbane attraverso la pratica di questa disciplina orientale utile per riconnettersi con la natura.

Lo yoga pertanto non è solo un momento dedicato all’esercizio aerobico ma diviene il mezzo per “staccarsi” dallo stress e ritrovare così il benessere mentale utile per affrontare al meglio la quotidianità.

Una filosofia di vita che riscuote molti successi anche tra le celebrity: non a caso infatti la madrina dell’evento è Martina Colombari che ha fatto dello yoga uno dei suoi segreti di bellezza.