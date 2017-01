Nella collezione Mugler per l’Autunno-Inverno 2016 predomina la pelle. Dalle prime uscite in passerella è quasi tangibile la leggerezza delle tute e degli abiti, che grazie ad un sapiente uso di panneggi e tagli, risultano talmente morbidi da seguire il movimento del corpo.

Con un punto vita stretto ed enfatizzato, le curve della silhouette sono in primo piano. Il maculato diventa l’elemento di spicco dell’intera collezione: non più usato sulle pellicce, bensì come stampa grafica decorativa per tessuti come lo chiffon e la seta.

Pantaloni classici si alternano a gonne dall’animo rock con frange. Giacche sartoriali con inserti in cocco diventano spolverini elegantissimi.

Gli abiti sono scivolati, tagliati da linee oblique e asimmetriche evidenziate dal color-blocking delicato nelle tonalità del nero, bordeaux e limone.

Borse rigide, orecchini scultura e tronchetti in pelle diventano gli accessori giusti per completare gli outfit.