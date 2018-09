Jo Squillo: Miss Red Carpet

Va in scena a Venezia la Finale Nazionale di Miss Red Carpet, il concorso di bellezza che vede protagoniste 31 Miss provenienti da tutt'Italia. Le ragazze sfilano indossando i gioielli in pelle di "Glorilí", gli avveneristici occhiali da sole "Up To You" e il beachwear di "I love Bikini".

A fine serata sono proclamete le vincitrici, selezionate dalla giuria: prima classificata è la studentessa liceale Maria Dalla Rovere, 17 anni, di Thiene Vicenza. La fascia di Miss Cinema, assegnata dal regista Mirco Pieri, va a Flaminia Zuena di Roma, studentessa universitaria. La fascia di Miss "I love Bikini" va a Valeria Zanier, già Miss Red Carpet Veneto, 21 anni, di Marostica. Miss Influencer, scelta dopo un casting attitudinale durato due giorni, é Veronica Pepe, 19 anni, studentessa universitaria di Mestre. Miss "Up To You" é Pamela Pezzato, 17 anni, di Scorzè Venezia. Miss "Glorilí" é Silvia Pastrello, 18 anni, di Mestre, studentessa e campionessa nazionale di ballo acrobatico. La fascia Miss "Heli Venice", nuovo marchio della compagnia di volo dell'aeroporto del lido di Venezia, va a Giorgia Parma, studentessa di Mestre. Miss "Garden Immobiliare", é Marianna Marsura, studentessa di Castelfranco Veneto. Miss "Compagnia degli Artisti" é Arianna Galli, studentessa romana. Miss "Raywell" é Valentina Solohan di 17 anni, studentessa di Roma. La fascia Miss "Cecchetto Eventi", va a Maloti Quevedo Zorzi, 17 anni, di Udine. Miss "Envie" é Arianna Luciano, 18 anni, di Roma. Miss "MonikaEmme" é Marzia Giordano, studentessa di Palermo.