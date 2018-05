Jo Squillo: “I Profumatori” a Hotel Regeneration

L'olfatto è l'unico tra i cinque sensi che va direttamente al cervello senza mediazioni mentali. Il benessere olfattivo spinge il cliente ad associare all'esperienza percezioni positive ed lo induce quindi a ricordi e feedback migliori rispetto ad un ambiente non profumato. In occasione della Milano Design Week, ad Hotel Regeneration, presso l'Officina Ventura 14 del Lambrate Design District, viene presentato il nuovo DIFFUSER MOD. MILAN O. Questo gioiello è frutto dell’estro creativo del pluripremiato Architectural Hero Simone Micheli , della competenza di tecnici e dell’esperienza dei nostri artigiani italiani . Il risultato è un’impareggiabile fusione tra l’inossidabilità dell’acciaio dello chassis, le prestazioni del sofisticato atomizzatore interamente in metallo e l’alta qualità dei componenti, tutti di origine italiana.