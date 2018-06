Jo Squillo: Bob Sinclar

In una lunga camminata per le vie di Milano, Bob Sinclar si racconta a Jo Squillo, tra successi, ricordi e tanta tanta musica.

Da Chris The French Kiss a Bob Sinclar. Più di 30 anni di successi per uno dei dj-producer più amati al mondo.

Da Raffaella Carra’ a Akon , passando per pezzi come “Love Generation” che hanno fatto storia e cambiato anche il panorama della musica dance.

“Feci ascoltare il pezzo, “Love Generation”, ai miei amici dj e loro mi dissero che non potevo produrre quella canzone come se fosse un pezzo da discoteca, non potevo metterci il mio nome ... loro non riuscivano ad immaginarsi a suonare quel pezzo nei club... Ma a me piaceva , e quindi andai avanti. E alla fine fu un successo enorme”. Con queste parole Bob Sinclar dimostra ancora una volta il suo spirito libero, il suo istinto incredibile che, anche grazie a tanto lavoro, l’ha reso uno dei protagonisti della musica più amato al mondo.