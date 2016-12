Si premiano gli attori e i drammaturghi del futuro

La ventiseiesima edizione del ‘Premio Hystrio’, si chiuderà con la fase finale, da giovedì 16 a sabato 18 giugno 2016, nelle sale del Teatro Elfo Puccini di Milano.



L’attività delle tre giornate inizieranno con le audizioni finali per decretare i vincitori del ‘Premio Hystrio alla Vocazione’, rivolto ai giovani aspiranti attori, per proseguire con la lettura scenica curata da Sabrina Sinatti del testo vincitore del ‘Premio Hystrio- Scritture di Scena’, assegnato a ‘Fratelli’ di Pier Lorenzo Pisano, passando dalla messa in scena del testo di Renato Gabrielli ‘Combattenti’, per concludersi con la serata dedicata alle premiazioni ufficiali di tutte le categorie in concorso.

I giovani attori che hanno superato le pre-selezioni si sfideranno di fronte a una giuria di addetti ai lavori che sceglierà i vincitori del ‘Premio Hystrio alla Vocazione’ e che è formata da: Ferdinando Bruni, Fabrizio Caleffi, Claudia Cannella, Arturo Cirillo, Monica Conti, Veronica Cruciani, Andrea Paolucci, Mario Perrotta e Walter Zambaldi.

I giovani drammaturghi hanno invece ricevuto la lettura attenta da parte di una giuria presieduta da Laura Curino e formata da: Laura Bevione, Fabrizio Caleffi, Claudia Cannella, Roberto Canziani, Sara Chiappori, Renato Gabrielli, Roberto Rizzente, Massimiliano Speziani, Diego Vincenti.

Infine i professionisti dello spettacolo sono stati designati dai critici della rivista Hystrio, che hanno individuato sei categorie: attore/attrice, regista, drammaturgo a cui si aggiungono il ‘Premio Hystrio-Altre Muse’, il ‘Premio Hystrio-Corpo a Corpo’ e il ‘Premio Hystrio-Iceberg’, dedicati rispettivamente agli operatori dello spettacolo, ai linguaggi del corpo e a una giovane compagnia emergente.

Anche per quest’anno si conferma la collaborazione con il 'Premio Mariangela Melato', dedicato a giovani attori professionisti vinto da Angelo Di Genio e Beatrice Schiros.

Ecco dunque i vincitori delle sei categorie dell’edizione 2016:



Premio Hystrio all’interpretazione a Monica Piseddu

Premio Hystrio alla regia a Simone Derai

Premio Hystrio alla drammaturgia alla Compagnia MusellaMazzarelli

Premio Hystrio-Altre Muse a Cue Press Premio Hystrio-Iceberg a CollettivOCineticO

Premio Hystrio-Corpo a Corpo a Balletto Civile

Premio Hystrio-Twister a ‘Animali da bar’ di Carrozzeria Orfeo