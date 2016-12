Il Concorso scade il 30 settembre

Con il patrocinio della Città Metropolitana di Milano e del Comune di Milano ha avuto avvio la XIII edizione del 'Premio Tragos' (che si chiuderà il 30 settembre prossimo), Concorso Europeo per il Teatro e la Drammaturgia, rinnovato e ampliato nel suo regolamento. Il Premio, indetto da Pro(getto) scena in ricordo di Ernesto Calindri, persegue gli obiettivi di promuovere il teatro contemporaneo e lo spettacolo dal vivo, valorizzando gli autori e le loro opere.

La XIII edizione del Premio comprende tre sezioni: 1) drammaturgia, 2) regia, 3) saggio/ tesi di laurea. Il regolamento e le modalità di partecipazione si trovano sul sito www.tragos.it sotto la sezione regolamento.

La partecipazione al 'Premio Tragos' è rivolta a: drammaturghi, registi, compagnie teatrali, scenografi e costumisti, studenti universitari, saggisti, italiani e di altra nazionalità.

La Giuria individuerà i vincitori per ogni sezione e assegnerà ‘Premi Speciali’ ad opere giudicate di particolare interesse. Il Concorso prevede i seguenti premi:

riconoscimento pubblico alla Manifestazione di Premiazione che si terrà presso il chiostro del Piccolo Teatro – Teatro Paolo Grassi a Milano e inoltre, per la sezione drammaturgia, la pubblicazione delle opere vincitrici, unitamente alle note biografiche degli autori; per la sezione regia, la pubblicazione delle schede tecniche degli spettacoli vincitori con relativa sinossi e i dati dei componenti la Compagnia (qualora lo spettacolo fosse già andato in scena); per la sezione scenografia e costumi, la pubblicazione di una sinossi dello studio scenografico effettuato e una foto della realizzazione finale della scenografia; per la sezione saggio/tesi di laurea, la pubblicazione dell’elaborato vincitore e note biografiche dell’autore. Le pubblicazioni avverranno nell’area spettacoli dedicata al teatro (Adessoteatro) sul sito www.tgcom24.it e sul portale del Premio www.tragos.it.

Successivamente alla premiazione, sarà organizzata una tavola rotonda con la presentazione dei vincitori delle varie sezioni e la lettura interpretativa del testo vincitore la sottosezione 'Teatro donna' presso l’Unione Femminile Nazionale di Milano.

Durante la Manifestazione di Premiazione verrà consegnato un ‘Riconoscimento Speciale’ ad un attore e/o regista o personaggio del mondo dello spettacolo che abbia dedicato la sua vita al teatro e allo spettacolo dal vivo. Il riconoscimento, negli anni, è stato conferito a Giulio Bosetti, Carlo Giuffré, Valeria Valeri, Lella Costa, Franca Nuti, Giulia Lazzarini.

