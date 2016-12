Una tecnologia immersiva e coinvolgente per valorizzare l'emozione della guida : tutto questo e molto altro è Oculus , un trionfo di realtà virtuale su quattro ruote accessibile a tutti e incredibilmente innovativa. Mani sul volante e occhi che vagano per le infinite strade digitali offerte dalla Best Technology Experience di Peugeot , il tour organizzato nelle migliori località turistiche italiane che promette di rivoluzionare il classico test drive . Il tutto con due testimonial d'eccezione: l'attore Stefano Accorsi e il plurioampione italiano di rally Paolo Andreucci .

"Oculus è una tecnologia innovativa pensata per compiere un'immersione totale all'interno degli abitacoli", ha spiegato Carlo Leoni, responsabile comunicazione di Peugeot Italia. "Lo strumento permetterà di provare ad esempio il Grip Control per la motricità rinforzata delle vetture", ha aggiunto. Un'esperienza che trasforma chiunque in un tester, almeno per un giorno, in grado di sperimentare in anteprima le ultime tecnologia in materia di sicurezza, navigazione, intrattenimento e design.



Reduce da un grandissimo successo già in primavera, il Technology Tour riparte ad agosto con le stesse, insostituibili protagoniste: Peugeot 308 GT, 2008 e 208 GTi. Coinvolgimento e adrenalina sono gli ingredienti principali di un'esperienza in cui l'utente sarà al centro di una storia costruita attraverso video spettacolari girati con telecamere e obiettivi modificati. I filmati sono diretti da Stefano Accorsi, ormai dal 2002 con Peugeot.