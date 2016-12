Si giocherà a Lodi il 27, 28 e 29 maggio allo Stadio Dossenina l’ottava edizione del Torneo della Solidarietà, un appuntamento di calcio internazionale all’ottava edizione che si pone l’obiettivo di raccogliere fondi da devolvere in beneficenza. In campo gli under 14 di Manchester United, Atletico Madrid, Valencia, Anderlecht, Juventus, Milan, Inter, Napoli, Fiorentina, Atalanta, Pavia e una rappresentativa lodigiana.

La manifestazione sportiva sosterrà la Fabbrica del Sorriso (Mediafriends), devolvendo il ricavato a quattro importanti associazioni: AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma Onlus), AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro), Dynamo Camp (Centro di Terapia Ricreativa in provincia di Pistoia dove i bambini con gravi patologie possono “tornare a essere bambini”) e IOR (Istituto Oncologico Romagnolo Onlus) che, da anni, si occupano di ricerca, assistenza ospedaliera o domiciliare e di migliorare il tempo libero dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Le 12 squadre in campo si confronteranno in un torneo a 4 gironi, confermando il desiderio dei club stranieri e dei principali italiani di prendere parte a un’iniziativa benefica oltreconfine e testimoniando nello stesso tempo l’attenzione alla formazione delle nuove leve calcistiche. Un evento che offrirà infatti ai ragazzi un’occasione unica di confronto sportivo – con squadre anche straniere – e di crescita.

Il torneo è ideato dall’organizzazione no profit “Uniti per la solidarietà”,