RIPARTE LA FABBRICA DEL SORRISO

Domenica 13 marzo parte la tredicesima edizione della Fabbrica del Sorriso, la raccolta di fondi promossa e realizzata da Mediafriends che, quest'anno, sarà dedicata alla lotta ai tumori infantili.

Per tutto il 2016 Fabbrica del Sorriso sosterrà i progetti di quattro importanti associazioni: AIL (Associazione Italiana Contro le leucemie-linfomi e mieloma Onlus), AIRC (Associazione Italiana per la ricerca sul cancro), Dynamo Camp e IOR (Istituto Oncologico Romagnolo Onlus) che, da anni, si occupano di ricerca, assistenza ospedaliera, domiciliare e di migliorare il tempo libero dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

La prima fase della raccolta di fondi tramite SMS si concluderà domenica 27 marzo.

Le modalità di donazione sono l'invio di un sms o una chiamata da telefono fisso al numero unico 45595, la donazione attraverso bonifico bancario o con carta di credito. Le modalità di donazione sono specificate all'interno del sito www.mediafriends.it. La seconda tornata di raccolta fondi tramite SMS è prevista per le prime settimane di ottobre.

Nelle tradizionali settimane di raccolta tv, il palinsesto di tutte le Reti Mediaset sarà coinvolto attivamente nella grande maratona. Abbiamo chiesto a 4 colleghi giornalisti: Alfredo Macchi, Monica Gasparini, Stefania Cavallaro e Francesco Vecchi di realizzare dei servizi su ciascun progetto che saranno mandati in onda nei TG e ospitati all'interno dei programmi di informazione e di infotainment.

I volti più amati della tv, i maggiori programmi d'intrattenimento, d'informazione e i Tg delle tre Reti Mediaset, dedicheranno numerose finestre alla Fabbrica del Sorriso, con servizi sui progetti delle associazioni, approfondimenti, testimonianze e ricordando ai telespettatori i canali attraverso i quali poter effettuare le loro donazioni.

Gerry Scotti, Federica Panicucci, Nadia Toffa e Pierluigi Pardo si sono resi disponibili a collaborare attivamente con Fabbrica e hanno partecipato alla realizzazione di uno spot che sarà mandato in onda sulle reti Mediaset.

La presenza di Fabbrica del Sorriso sul web sarà rilevante sul portale Tgcom, nella pagina dedicata a Mediafriends, all'interno del sito delle Iene di Sportmediaset, nonché sui social aziendali, che saranno costantemente alimentati con contributi ad hoc. Da quest'anno Fabbrica del Sorriso avrà, inoltre, una sua pagina facebook, in cui trovare informazioni sulla campagna.

Fabbrica del Sorriso organizzerà una serie di eventi distribuiti su tutto il territorio italiano, finalizzati ad alimentare la raccolta fondi.

Per donare clicca qui