METTIAMO I BAMBINI AL CENTRO DELLA RICOSTRUZIONE!

Dal 31 Dicembre fino al 29 Gennaio 2017 parte la campagna di raccolta di fondi in favore del progetto "I Bambini al centro della ricostruzione" promosso da Mediafriends in collaborazione con Intersos.



Si tratta di un progetto per la ricostruzione delle persone anziché delle case, che punta a soddisfare i bisogni reali di chi ha subito l’evento e non quelli decisi a tavolino dalle istituzioni locali o da enti estranei al territorio. Il progetto prevede un iniziale supporto psicologico ai bambini e alle bambine che dovranno essere aiutati a superare il difficile momento e che saranno gli uomini e le donne del futuro.



E' possibile sostenere il progetto attraverso il numero solidale 45513 , inviando un sms del valore di 2 euro da cellulare (Tim, Vodafone, wind/3) oppure chiamando da rete fissa (Vodafone, Tim e Infostrada) e donare 5 o 10 euro.



Altrimenti chi desidera donare valori più alti può farlo mediante Bonifico Bancario oppure carta di credito/paypal, tutti i dettagli si trovano sul sito di Mediafriends.