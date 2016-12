IL LIBRO DEL SORRISO E' IN LIBRERIA

In cucina sono arrivati i FANCIFULLS, personaggi che rappresentano le vitamine, le proteine, e tutte le altre sostanze nutritive esistenti in natura che contribuiscono a una sana e corretta alimentazione.

In questo libro troverai: -Otto storie divertenti, nelle quali LALA, BIBA, CICÌ e tutti gli altri amici aiuteranno il giovane Bull e la sua famiglia a seguire un comportamento corretto a tavola;

-Tante ricette semplici e gustose, per imparare a cucinare con ognuno dei Fancifulls;

-I segreti della piramide alimentare. Perché conoscere le basi di una corretta alimentazione e condividere il cibo con gli altri sono principi indispensabili per diffondere con un sorriso la cultura della solidarietà.



'L’obiettivo, attraverso le storie e le avventure dei Fancifulls, è quello di far capire ai bambini l’importanza di una corretta alimentazione in modo immediato e divertente, e di far loro apprezzare la bellezza di un gesto di solidarietà, come dividere il cibo con altri bambini meno fortunati. È un modo per diffondere la cultura della condivisione, perché nutrirsi non è solo il processo meccanico del consumo del cibo, ma anche l’atto attraverso il quale si entra nel grande mistero della vita che è la natura.'

Dall'Introduzione di SILVANA VAIRO GADDI Biologa e nutrizionista



Il ricavato, dedotti i costi, di questo libro contribuisce alla raccolta fondi in favore dei progetti di Fabbricadel Sorriso'15 in favore dei progetti contro la fame e la malnutrizione in Italia e nel mondo.



IL LIBRO DEL SORRISO potete trovarlo in libreria al costo di 16 € o sullo store on line



Tanti bambini ti diranno



GRAZIE!!