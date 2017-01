CONCLUSA LA RACCOLTA FONDI, GRAZIE A TUTTI!

370.350€

La campagna per il nuovo progetto Mediafriends in collaborazione con Intersos Psy+ Onlus , I bambini al centro della ricostruzione, si è conclusa il 29 Gennaio con un ammontare diMediafriends ringrazia tutti coloro che hanno permesso di raggiungere questo importante risultato, e sottolinea la concretezza, la semplicità e la tracciabilità del progetto.A seguito della tragedia che ha colpito il Centro Italia lo scorso 2016, Mediafriends ha scelto un progetto per la ricostruzione che pone al centro i bambini e che ha come obbiettivo quello di aiutarli a superare il trauma subito attraverso un supporto psicologico, formativo ed educativo di lunga durata.”Inoltre, avvalendosi di mezzi propri, Mediafriends avrà cura di raggiungere le località interessate per riprendere e documentare i progressi del progetto, al fine di garantire la totale e piena trasparenza dell'operato.