A L'Artigiano in Fiera arriva la Green Economy... e si gioca a "reinventare"

Sono sempre di più le espressioni inglesi che entrano nel nostro vocabolario, ma in poche avranno il futuro di questa: Green Economy. La traduzione migliore è "economia ecologica", e se per gli adulti è quasi solo sinonimo di spesa più cara, per i bambini, che ancora non hanno a che fare con il denaro, rappresenta molto di più. Ed è proprio così, perché "fare economia" significa prima di tutto avere un occhio attento verso lo spreco. Ed è per questo che Magica Compagnia, che accoglie con grande successo i piccoli ospiti de "L’Artigiano in Fiera", ha programmato tantissimi laboratori.



"Giochiamo a reinventare" - Nell'area "Giochiamo a reinventare", i bambini si divertiranno con giochi ecologici e sostenibili e addirittura potranno essere loro a dar forma ai propri. Per esempio, durante l'attività "Animali Buffi", i piccoli assembleranno il loro animale preferito, grazie ai mattoncini Edo di cartone 100% riciclato. E saranno di grossa taglia: i mattoncini a disposizione dei più piccolo sono infatti... giganti!



I rifiuti prendono vita - Ma non solo. Il desiderio di Magica Compagnia è insegnare ai più piccoli a ridare vita ai rifiuti di tutti i giorni, dei quali, purtroppo, solo una piccola parte può essere riciclata. In collaborazione con il Museo del Riciclo, i bambini verranno invitati a progettare un Robot insieme all'artista Gaetano Muratore, famoso per aver dato vita a umanoidi utilizzando come materia prima oggetti di difficile riciclabilità, generalmente elettrodomestici e Hi-Fi.



La curiosità è di casa a "L'Artigiano in Fiera", anche per i più piccoli. L'Area Kids di Magica Compagnia si trova al Padiglione 5/7 ed è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.00.