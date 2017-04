Le donne hanno il 40% di pensione in meno rispetto alle loro controparti maschili. Questo è solo uno dei molti aspetti che determina, ancora oggi, la disuguaglianza tra uomini e donne. Il Parlamento europeo vuole accelerare i progressi nell'eliminazione questi divari puntato su alcuni pilastri, come: il congedo di maternità e di paternità, l'occupazione e la retribuzione, i livelli di assistenza. Eliminare la violenza di genere è, per l'Unione europea, una priorità.