FuoriSalone 2016, torna "Interni Open Borders" tra sinergie, ricerca e contaminazioni

Cinema e fotografia, architettura e design, tecnologia e sostenibilità si mescolano provando a dare vita al futuro che ci attende. Il genio italiano, riconosciuto in tutto il mondo, si confronta con progettisti di calibro internazionale provenienti da Giappone, Cina, Brasile, Russia, Gran Bretagna e Polonia. E la città di Expo, ancora una volta, si riscopre cosmopolita, un mosaico di stili e visioni da esplorare e da cui trarre ispirazione.



Indirizzi e orari - Tre, come detto, le sedi di Interni Open Borders.



- Università degli Studi di via Festa del Perdono 7: dall'11 al 17 aprile dalle 10 alle 24; dal 18 al 23 aprile dalle 10 alle 22.



- Orto botanico di Brera di via Fratelli Gabbia 10/via Brera 28: dall'11 al 17 aprile dalle 10 alle 24; dal 18 al 23 aprile dalle 10 alle 22.



- Torre Velasca di piazza Velasca 5: dall'11 al 17 aprile, dalle 10 alle 20. E' la sede di Audi City Lab, che presenta Untaggable Future, laboratorio di idee che farà incontrare trend setter ed esperti su quattro temi: People, Cities, Energy e Lights.