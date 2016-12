Open Borders, alla Statale il cuore del FuoriSalone

Ecco tutte le installazioni che troveranno spazio alla Statale dall'11 al 17 aprile dalle 10 alle 24 e dal 18 al 23 aprile dalle 10 alle 22.



Cortile del 700

Mostra Casetta del Viandante - curatore Marco Ferreri; progetti di Michele De Lucchi, Marco Ferreri, Stefano Giovannoni e Denis Santachiara.



Cortile della farmacia

Radura - progetto Stefano Boeri Architetti



Cortile d'onore

Invisible Border, progetto Mad Architects;

In/Out, progetto Massimo Iosa Ghini;

Towers, progetto Sergei Tchoban, Sergey Kuznetsov e Agniya Sterligova;

La stanza del vuoto, progetto Parisotto + Formenton Architetti;

Metaphor, progetto Chen Xiangjing;

Scorched or blackened, progetto Paolo Belardi - ABA Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia;

Pick Your Climate, progetto Carlo Ratti associati e TRANSSOLAR;

The Great JJ, installazione luminosa Leucos;





Hall dell’Aula Magna

Empathic Fuukei, progetto Patricia Urquiola;

L'art de la photographie, mostra di Alidem;



Portale Nord e Scalone d’Onore

Parabolic Stripes, progetto Naoyuki Shirakawa e Noriko Tsuiki;



Loggiato Ovest

X.1: the Story of a Family Passion, mostra curata da Carlo Bach;



Portico Richini

Along the Lines of Happiness, progetto di Laura Ellen Bacon e Sebastian Cox

Ron Tom Tom: Ron Arad + Tom Vack, mostra curata da Tom Vack e Ester Pirotta;



Portico San Nazaro

Be Brazilian, mostra curata da José Roberto Moreira do Valle;



Press Office

Design without Borders, progetto di Mac Stopa.