Design e alta tecnologia al servizio del benessere fisico e psicologico. L' Orto Botanico di Brera , in occasione del FuoriSalone 2016 e di " Interni Open Borders " , si trasforma in una innovativa palestra all'aperto, in un vero e proprio wellness park del futuro. E' il risultato del lavoro di un team coordinato dal designer e futurologo Vito Di Bari . Il cuore del progetto MyEquilibria è un albero, il Leopard Tree : alto 7 metri, può avere fino a 9 isole satelliti, dove possono allenarsi contemporaneamente fino a 30 persone. L’albero è l’elemento iconico centrale che consente a tutti di potersi allenare consultando l’apposita app.

Per la sua realizzazione è stato messo a punto dal Gruppo Metalco un materiale innovativo, il cemento ultraperformante, che abbina alla resistenza un’elasticità simile al metallo.



Per l'occasione, all'Orto Botanico saranno anche esposti arredi della collezione Village Collection, Sofa, Coffee Table, e Elle Deck Chair (design Ethimo Design Studio); e gli arredi della collezione Swing Collection, Sofa XL, Two seater sofa, Small coffee table (design Patrick Norguet).



La riqualificazione dell'Orto Botanico - L'Orto Botanico di Brera si presenta ai visitatori in condizioni perfette. A partire dal 2013, infatti, in previsione di Expo, l'Università degli Studi, con il supporto di Interni e di altri partners, ha avviato una serie di interventi: realizzazione di percorsi per non vedenti, attivi dall’11 giugno 2013; nuovo ingresso da via Fratelli Gabba, realizzato e inaugurato il 16 settembre 2013; restauro dell’Auletta didattica all’interno dell’Orto Botanico (a cura di Interni), su progetto di Luca Scacchetti, realizzato a fine ottobre 2013); realizzazione, nel 2015, dell’impianto di illuminazione permanente.



Date e orari - L'Orto botanico di Brera (via Fratelli Gabbia 10/via Brera 28) resterà aperto dall'11 al 17 aprile dalle 10 alle 23 e dal 18 al 23 aprile dalle 10 alle 22.