Università, test ingresso 2016: quando esce e come consultare la graduatoria

TEST MEDICINA: IL PUNTEGGIO MINIMO PER PASSARE - Sono più di 56mila gli studenti con il fiato sospeso per sapere se avranno messo le mani su uno degli oltre 9mila posti a disposizione per Medicina. Qualcuno già sa di avere un punteggio che dà ottime chance d’ingresso. Ma, soprattutto quelli che si troveranno a cavallo degli ultimi posti che garantiscono l’accesso – secondo le previsioni serviranno comunque minimo 60 punti, se non di più - dovranno fare attenzione; perché la graduatoria sarà un lungo elenco che, oltre alla posizione, prenderà in considerazione anche l’università in cui si è svolto il test. Come è noto, infatti, la selezione è nazionale ma il numero di posti a disposizione è diverso da città a città. Così, si dovrà sperare che il punteggio ottenuto basti per entrare nell’università prescelta. Per questo, accanto al nome e al numero in classifica, sarà anche indicato se l’aspirante medico potrà procedere all’iscrizione subito oppure dovrà aspettare.



ASSEGNATO O PRENOTATO? – Il 4 ottobre non sarà pubblicata solo la graduatoria nazionale per Medicina, ma anche per gli altri corsi di laurea ad accesso programmato nazionale. Per le altre facoltà, il regolamento per l’accesso e l’immatricolazione è il medesimo: solo se vicino al vostro nome leggerete "Assegnato" siete già dentro, potrete iscrivervi immediatamente nella prima sede indicata al momento dell’iscrizione al test d’ingresso. Se, invece, ci sarà scritto "Prenotato" non potrete frequentare i corsi nella vostra città preferita ma potrete ugualmente iscrivervi in un’altra università nella rosa delle preferite. Altrimenti dovrete sperare che qualcuno rinunci a iscriversi nello stesso vostro ateneo e confidare negli scorrimenti di graduatoria. Ovviamente, se vedrete la dicitura "Non Ammesso", non ci sarà niente da fare, almeno per quest’anno non potrete iscrivervi.