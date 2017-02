Trento, tra le materie della maturità arriva per la prima volta il cinese

All'esame di maturità arriva anche il mandarino. E' la prima volta che tra le materie di diploma compare anche il cinese e gli "innovatori" sono gli studenti del liceo linguistico "Sophie Scholl". Una sfida impegnativa, intrapresa cinque anni fa, che trova la soddisfazione della prof che ha partecipato al progetto, Maria Assunta Contino. "Le classi di cinese si distinguono - spiega - nessuno intraprende lo studio di questa lingua se non ha voglia di impegnarsi seriamente". La professoressa fa un primo bilancio di questi anni sperimentali in cattedra: "È andata molto bene considerando che si tratta di un'attività pioneristica sia in Trentino che in tutta Italia".