Torino, borsa di studio allo studente del "mercato nero" delle merendine a scuola

La borsa di studio

La fondazione Luigi Einaudi di Roma avrebbe contattato il ragazzo per proporgli di andare a Roma e ritirare una borsa di studio a sostegno del suo “spirito” imprenditoriale. Il ragazzo ha accettato di buon grado la proposta. "Il suo è un esempio da seguire e non da perseguire", ha spiegato l’avvocato Giuseppe Benedetto, presidente della fondazione, dalle pagine di LaRepubblica.it edizione Torino. "La sua storia ci ha colpito molto e mi sembra che la sua sia stata una scelta d’impresa applicata — continua il presidente della fondazione — Magari non avrà letto Luigi Einaudi o Friedrich von Hayek, ma la sua attività non credo sia da punire". Secondo Benedetto, quindi, quella messa in piedi dello studente non si deve considerare un'attività illecita. Al contrario, si tratterebbe di una dimostrazione di talento e spirito di iniziativa. La borsa premio ammonta a qualche centinaio di euro, e sarebbe "un gesto simbolico che possa essere da stimolo anche ad altri enti per aiutare questo ragazzo". Il presidente si è mostrato disposto anche a ospitare lo studente per eventuali corsi su come fare impresa.



La decisione della scuola

Starà al preside del Pininfarina, Stefano Fava, e al consiglio di classe decidere se sospendere il ragazzo. E' stato avanzata, come soluzione “alternativa”, di inserirlo in un progetto legato all’imprenditorialità. Del resto la prima volta la sospensione non ha avuto il successo educativo sperato: lo studente non è nuovo a questo genere di "imprese" e già lo scorso anno era stato punito per lo stesso motivo. "I professori hanno piena autonomia e decideranno secondo quella che pensano sia la scelta migliore per il suo futuro e l’educazione di tutti gli studenti" avrebbe dichiarato il dirigente.