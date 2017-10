Ti comporti male a scuola? Vai a zappare la terra!

Un metodo educativo originale

I ragazzi saranno impegnati sul retro della scuola, dove è stato allestito un orto con pomodori e zucchine, mentre nei giardini interni sono state create coltivazioni di camelie, rose, ortensie e agrumi. Il metodo ha portato in breve tempo a far comprendere gli errori, il senso del lavoro ma anche ad abbellire gli ampi spazi verdi intorno al complesso scolastico. A breve, inoltre, potrebbero arrivare anche delle galline di cui prendersi cura, oltre a un progetto comunale (in corso di valutazione) sull’apicoltura. L’idea avuta dal preside, a conti fatti, sta avendo effetti più che positivi per la valorizzazione del suo istituto.



Non è la prima volta

Il caso di Milano, però, non è un fatto isolato. Infatti, ad aprile scorso, aveva già destato interesse la scelta del preside di un liceo artistico di Nuoro, anche lui deciso a punire in modo esemplare i ritardi dei suoi studenti, che avevavo imposto ai ragazzi indisciplinati di zappare la terra nell’ettaro di terreno incolto che circonda la scuola. Una decisione non fine a sé stessa ma anch'essa inserita all’interno di un progetto chiamato “Un milione di alberi”, che punta proprio a valorizzare la scuola attraverso la creazione di un parco.