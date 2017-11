Scuola, anche i cortili sono da incubo: uno su tre è un parcheggio

Avere a disposizione un cortile adiacente alla propria scuola - magari con un’area verde - è cosa buona e giusta per gli studenti italiani. Non a caso sempre più esperti concordano nel ritenere che gli spazi esterni degli edifici scolastici e la loro fruizione siano elementi fondamentali del percorso educativo e formativo dei ragazzi. Ecco perché ci siamo chiesti qual è lo 'stato di salute' dei cortili delle strutture scolastiche italiane. Da qualche parte la ricreazione bisognerà pur farla, o no? Le risposte arrivano dai dati raccolti dal XV Rapporto di Cittadinanzattiva sulla sicurezza delle scuole - effettuato su 75 istituti di 10 regioni italiane - che ci mostra la condizione in cui vertono oggi gli spazi all'aperto delle nostre scuole. E non sono certo numeri confortanti. A riportarli è il sito Skuola.net .

Cortili da incubo

Poter passeggiare all'esterno degli edifici durante la ricreazione o semplicemente fare una bella corsetta alla luce del sole durante l’ora di educazione fisica sono condizioni basilari di ogni giornata scolastica che si rispetti. A patto, però, che gli spazi esterni siano quantomeno consoni e puliti. E invece, pur essendo presente nell’88% delle scuole monitorate, in quasi 1 caso su 3 il cortile è usato come parcheggio dal personale d'istituto e dalle famiglie (30%). Ma non finisce qui, perché è anche possibile che nel cortile si trovino ingombri (16%), rifiuti non rimossi (9%) e qualche fonte di pericolo (9%). La pavimentazione sconnessa (nel 49% degli istituti) e la presenza di barriere architettoniche (nel 6%) non spingono di certo all’autonomia gli studenti con disabilità.



Spazi verdi sì, ma qualche volta abbandonati

Se, poi, è una buona notizia accertare che il 72% delle scuole ha spazi verdi, viceversa, non lo è constatare la scarsa cura e il degrado in cui molti fra questi sono abbandonati (24%). Tuttavia, troviamo una buona presenza di aree gioco/sportive attrezzate (40%) proprio negli spazi esterni; segno che la voglia di far fare agli studenti attività sportiva all’aria aperta, almeno quella, c'è.