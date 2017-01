Professione youtuber: ma quanto si guadagna?

Youtuber: una vera e propria professione

Per iniziare, basta poco: una videocamera (o semplicemente uno smartphone) un programma di video editing e un account YouTube. Ecco il kit per iniziare e magari produrre video virali che finiscono sotto i riflettori. Non è di certo facile appassionare e fidelizzare milioni di utenti: ma quando si fa centro, aziende e gli inserzionisti di tutto il mondo si contendono a suon di contratti milionari gli youtuber più seguiti.



Quanto può guadagnare uno youtuber?

Gli youtuber più famosi si dividono tra Canada e Stati Uniti, con un guadagno medio tra i 5 e gli 8 milioni di dollari, saliti alla ribalta del web per canto, recitazione, cucina o altro. E in Italia cosa succede?



Quanto guadagnano gli youtuber nostrani?

Per farci un’idea su quanto fruttano i loro canali principali, possono essere utili i dati forniti da SocialBlade, un sito di affiliazione per i canali di YouTube, che fornisce numeri relativi al singolo canale, nonché il probabile guadagno che uno youtuber può ricavare dalle visualizzazioni. Lo strumento prende in esame - si tiene a precisare - solo i probabili introiti derivati dalla pubblicità attiva sulla piattaforma, presente sui canali e i video. Non tiene conto, invece, di eventuali fonti di guadagno relative ai contenuti dei video o di altri possibili ingaggi.



Youtuber italiani: chi guadagna di più

Questo è il momento di Favji, che si occupa di gameplay su pc. Parliamo di circa 3.4 milioni di utenti sul canale prinicipale, 1.5 miliardi di visualizzazioni dal 2012 e un incasso annuo stimato che può arrivare al picco dei 4.3 milioni di euro. Secondo questi dati, quindi, il canale di Favij (FavijTV) può fruttare mensilmente tra i 22mila e i 355mila euro.



E gli altri youtuber che vanno per la maggiore?

C'è Sofia Viscardi, con un canale Youtube aperto nel 2011 da 686mila utenti e 60 milioni di pagine viste (6 milioni nell'ultimo mese). Guadagno medio ipotizzabile – secondo SocialBlade - tra i 1.400 ai 23mila euro al mese (dai 17mila ai 170mila annui). Discreto successo anche per Greta Menchi: un canale Youtube aperto nel 2013 con 1,1 milioni di utenti e ben 110 milioni di visualizzazioni e un guadagno che può variare dai 1000 ai 16mila euro al mese, e dai 12mila ai 200mila all'anno. Famosissimi sul web sono anche gli italiani Ipantellas, attivi dal 2009 con 2,4 milioni di utenti e 531milioni di visualizzazioni. Guadagno medio stimato all'anno tra i 105mila e 1,7 milioni di euro, e tra i 9mila circa e i 143mila euro al mese. IlvostrocaroDexter, invece, ha un canale Youtube aperto dal febbraio 2012. Conta 2 milioni di utenti e 620milioni di visualizzazioni per un guadagno annuo che può andare tra i 95mila e i 1,5 milioni di euro (dagli 8mila ai 126mila euro al mese).



E adesso tocca a St3pny.

Il primo canale conta 2.2 milioni di utenti e 837 milioni visualizzazioni per il secondo - St3pNy2 - con un ricavo annuo che può andare dai 204mila euro ai 3.3 milioni. Incredibile! E quanto frutta il suo canale ogni mese? Si va dai 17mila ai 273mila euro. Attivi dal 2013 sono invece gli youtuber TheShow, con 1.6 milioni di utenti sul primo canale, 373 milioni di visualizzazioni; secondo Social Blade, l'incasso annuo può variare dagli 88mila euro ai 1,4 milioni di euro; mensilmente si sta tra i 7mila e i 117mila euro. Il canale di CiccioGamer, aperto nel 2012, conta 1.7 milioni di utenti, 560 milioni di visualizzazioni e può far guadagnare allo youtuber tra i 131mila e i 2.1 milioni di incasso all'anno. Al mese si parla di somme tra gli 11mila e i 175mila euro. Un vero rivale negli incassi per Favji. Infine possiamo segnalare anche Yotobi, con un canale principale che conta 1.1 milioni di utenti e 130 milioni di visualizzazioni. Il guadagno che ne deriva andrebbe dai 1.100 euro ai 18mila euro al mese, dai 14mila ai 218mila all’anno.