Maturità e Terza Media, come cambiano i due esami più importanti

Maturità 2018: via la terza prova, nuovi punteggi, valutata l’alternanza scuola-lavoro



Non è durata neanche un ventennio: la terza prova fece il suo esordio nella Maturità ’98 ma è sempre rimasta un’eterna incompiuta. Il fatto che ogni commissione decidesse come strutturarla non l’ha mai resa un metro di giudizio chiaro e condiviso. Per questo, per lei, è già arrivato il tempo della pensione.



Le prove scritte, dunque, tornano due (come ai vecchi tempi): quella d’Italiano – uguale per tutti gli indirizzi – e la seconda prova, decisa sulla base delle materie caratterizzanti i singoli corsi. Per il classico, ad esempio, si continuerà sull’alternanza greco-latino; allo scientifico il ballottaggio sarà sempre tra matematica e fisica; e così via.



Immutato, invece, il punteggio finale: il minimo sarà 60, il massimo 100 (e Lode). Ma allora, come far tornare i conti? Spalmando i crediti sulle prove restanti. Verrà dato maggior peso alla carriera scolastica dei maturandi e, anziché all’attuale 25, gli studenti potranno aspirare al 40. Leggeri aumenti anche per le prove scritte che metteranno in palio 20 punti al posto dei 15 attuali. Depotenziato il colloquio orale – il massimo non sarà più 30 punti ma 20, come gli scritti - in cui rimane la possibilità di portare la tesina ma che terrà anche conto di una relazione sull’attività di alternanza scuola-lavoro svolta durante l’ultimo triennio delle superiori.



Nessuna nuova, invece, per quel che riguarda le commissioni. Resterà la composizione mista: 3 interni più 4 esterni (compreso il presidente). Infine farà la sua comparsa la tanto temuta prova Invalsi anche se, per ora, si tratta di un esperimento: si svolgerà durante il quinto anno e sarà valutata a parte (verrà rilasciato un attestato, allegato al diploma). Ma, attenzione, il suo superamento sarà uno dei requisiti per accedere all’Esame di Stato.



Terza Media: niente Invalsi all’esame, più peso al curriculum scolastico



Cambiamenti sostanziali anche per i ragazzi più piccoli che, dal 2018, troveranno alcune novità all’esame di Terza Media. Sparisce dagli scritti la prova più ostica: il test Invalsi, che negli scorsi anni ha contributo ad abbassare il giudizio di molti studenti delle medie. Anche se non scomparirà del tutto: all’Invalsi, infatti, sarà dedicata una finestra durante l’ultimo anno e comunque verrà presa in considerazione ai fini del voto finale.



Le prove scritte, dunque, perdono un pezzo: in passato potevano arrivare anche a 5, dall’anno prossimo potranno essere al massimo 4; dipenderà dalle scelte delle singole scuole. Italiano e Matematica saranno simili ovunque. Per le Lingue si apre un capitolo a parte: qualcuno farà svolgere un test su una sola lingua straniera, altri ne sosterranno due distinte, altri ancora accorperanno due lingue in una sola prova.



Resta saldo al suo posto il colloquio orale, chiamato a valutare le ‘competenze trasversali’ acquisite durante il triennio. Rispetto al passato, però, alle commissioni d’esame sarà richiesto di dare maggior peso al percorso scolastico.



Le reazioni degli studenti



Facile prevedere che gli studenti siano ben felici delle novità che li attendono. Un po’ meno quelli che dovranno cimentarsi con i due esami il prossimo mese di giugno; saranno gli ultimi a dover affrontare la versione ‘pesante’. Ma, se qualcuno esulta, in molti si dividono sull’opportunità di mantenere in piedi un istituto – il riferimento è soprattutto alla Maturità – che ogni volta cambia senza riuscire a convincere che sia davvero la strada più giusta per valutare i ragazzi.



Per questo in Rete si sono già scatenati i critici: l’argomento più usato è l’affondo contro una prova che, numeri alla mano, si sta trasformando in una firma su un diploma che ratifica il conseguimento di un titolo; troppo facile per essere davvero selettiva. “Mentre negli altri Paesi ci si impegna e si studia – scrive un utente su Facebook – da noi si tende a mandare avanti più gente possibile”. Qualcun altro, però, non è d’accordo e ritiene giusto che “uno studente deve essere valutato in base a ciò che ha dato durante l’intera vita scolastica e non in una giornata”. C’è chi ritiene che i commissari esterni “non bastano per ridare serietà e dignità alla nostra scuola secondaria”; c’è però anche chi, con un pizzico d’invidia, rimpiange di non aver affrontato una maturità del genere “un metodo che valorizza maggiormente chi studia davvero”.