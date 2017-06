Maturità, copioni e “secchioni” alleati: l'80% passerà il compito

Copiare, sì o no? È questo il grande dilemma di chi si presenterà ai blocchi di partenza della Maturità 2017 con la coscienza non proprio a posto. Attrezzarsi per portare con sé appunti, bigliettini e strumenti di supporto è un rischio da mettere in preventivo. C’è il pericolo che si venga esclusi dall’esame. Bisogna calcolare se e come farlo. Secondo una recente ricerca di Skuola.net, 3 ragazzi su 5 si sono detti pronti a correre questo rischio: il 41% si sta preparando in tal senso ma sfodererà le ‘armi’ solo in caso di estrema necessità; il 20%, invece, dice che ricorrerà sicuramente a qualche scorciatoia.