Maturità, consigli per scegliere la traccia dello scritto d'Italiano

Tipologia A

La traccia di tipologia A riguarda l’Analisi ed il commento di un testo, letterario o non letterario, in prosa o in poesia corredato da indicazioni che orientino nella comprensione, nell'interpretazione di insieme del passo e nella sua contestualizzazione. Si tratta di domande che sostanzialmente guidano:



- Alla comprensione del testo, su stile e significato letterale delle parole;

- All'approfondimento dei contenuti, con lo sviluppo di un di un elaborato inerente l’autore o il tema trattato dal testo.



Questa tipologia è consigliata se hai una buona capacità di comprensione del significato del testo e dello stile con il quale è redatto. A volte però questo può non bastare. Infatti, è richiesta anche una buona conoscenza della poetica dell’autore, del contesto storico in cui si colloca e della letteratura in generale. Insomma, è da scegliere solo nel caso in cui si abbia un’ottima preparazione letteraria.



Tipologia B

Poi c’è lei, la redazione di un saggio breve o di un articolo di giornale, scelto dal candidato tra quelli proposti all'interno di grandi ambiti di riferimento: storico-politico, socio-economico, artistico-letterario, tecnico-scientifico. L'argomento può essere svolto in una forma scelta dal candidato tra modelli di: saggio breve o articolo di giornale. Questa tipologia è la più semplice fra le quattro prove proposte e per questo consigliata a tutti, senza contare che consente di affrontare un argomento anche se non preparatissimi, perché si ha il supporto dei documenti. L’unica avvertenza è quella di esercitarsi un po’ prima dell’esame in modo da non arrivare al giorno fatidico senza mai averne fatto uno.



Tipologia C e D

Si tratta del classico tema: bisogna sviluppare l’argomento proposto nel titolo, servendosi solamente delle proprie conoscenze personali (a differenza del saggio breve o dell’articolo di giornale, non ci sono documenti a corredo). In questo caso, non esistono vincoli “stilistici” né di lunghezza dell’elaborato. Si può dare libero sfogo al proprio estro e alla propria cultura personale, purché non si vada fuori tema. Questa tipologia di prova è consigliata a chi è particolarmente preparato sull’argomento proposto e se si è molto bravi a “scrivere”: non avendo gli stessi vincoli e le stesse informazioni che invece sono presenti nei saggi brevi, si è i protagonisti del proprio lavoro, decidendo di cosa e quanto parlare. Inutile dire che, maggiore è la libertà, maggiore il rischio di sbagliarsi.